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Фонд Ахметова запускает масштабную новогоднюю акцию для детей
Фонд Ахметова запускает новогоднюю акцию, в рамках которой подарки и поздравления получат 90 тысяч детей в разных уголках Украины. Об этом сообщает пресс-служба фонда в четверг, 24 ноября.
"В рамках акции "Ринат Ахметов - детям" фонд организовал целый марафон интересных событий, как в социальных сетях, так и в формате вживую, чтобы дети смогли почувствовать тепло и волшебный вкус праздника. Эстафета предновогодних празднований стартует с работы горячей линии, а затем и почты Святого Николая. Дети смогут рассказать ему о том, как война изменила их жизнь, поделиться с ними своими сокровенными желаниями и мечтами, и даже получить за это специальные призы", - говорится в сообщении.
Одним из главных событий акции станет интерактивный новогодний спектакль в Киеве - с праздничной елкой, конкурсами, подарками и сюрпризами для детей.
"Традиционно поздравления с грядущими праздниками получат дети-участники проектов и программ фонда, дети из интернатных заведений, детских домов семейного типа и приемных семей. Отдельное внимание будет уделено ребятам, пережившим ужас войны в Мариуполе, а также детям из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, которые сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе", - сообщили в фонде Ахметова.
Кроме того, для детей будет организован специальный новогодний автобус, который "доставит им ощущение праздника, хорошее настроение и подарки, но и одновременно интересные мастер-классы, увлекательные квесты, яркие фотосессии и фейерверк положительных эмоций".
"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас приучили к тому, что дети - это наше будущее, и мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети - это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы", - прокомментировал начало акции ее основатель Ринат Ахметов.
Теги: дети, акция, Новый год, фонд Рината Ахметова
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