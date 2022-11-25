Глава британского МИД приехал в Киев

25.11.2022 13:00

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли прибыл с визитом в Украину. В Киеве он встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Слова не дадут свет этой зимой. Слова не оградят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины", - написал глава британского МИД в Twitter.