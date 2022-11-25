Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Донбассе Метинвест передал разведчикам зимнюю тактическую одежду

25.11.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе Метинвест передал разведчикам зимнюю тактическую одежду

Воины-разведчики на Донецком направлении получили комплекты зимней тактической одежды от компании Метинвест в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщает пресс-служба компании.
"Удобная и теплая зимняя форма для военных не менее важна, чем оружие. Чтобы защитникам на линии огня было немного легче выгонять захватчиков, Метинвест закупил теплую одежду и обувь. Шестьдесят комплектов тактической формы высокого качества будут согревать воинов, мужественно защищающих Украину на Донецком направлении", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, помощь, Метинвест, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх