На Донбассе Метинвест передал разведчикам зимнюю тактическую одежду

25.11.2022 15:00

Воины-разведчики на Донецком направлении получили комплекты зимней тактической одежды от компании Метинвест в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщает пресс-служба компании.

"Удобная и теплая зимняя форма для военных не менее важна, чем оружие. Чтобы защитникам на линии огня было немного легче выгонять захватчиков, Метинвест закупил теплую одежду и обувь. Шестьдесят комплектов тактической формы высокого качества будут согревать воинов, мужественно защищающих Украину на Донецком направлении", - говорится в сообщении.