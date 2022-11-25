В результате обстрела Херсона погибли 7 человек

25.11.2022 10:00

В результате российского обстрела Херсона вечером в четверг 7 человек погибли и 21 ранен. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Сегодняшний день — это очередная ужасная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер — 21 раненый и 7 погибших. Вечная память погибшим от рук российских захватчиков», — рассказал Янушевич.