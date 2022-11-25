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В Украине восстановлено электроснабжение более половины потребителей

25.11.2022 08:00
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В Украине восстановлено электроснабжение более половины потребителей

По стоянию на 19:00 четверга в Украине электроэнергией обеспечено свыше 50% потребителей, сообщает Укрэнерго.
По данным компании, в стране уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций. Постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением захваченной россиянами Запорожской АЭС.
"Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость", – пояснили в Укрэнерго.
В компании добавили, что в первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Затем идет постепенное заживление бытовых потребителей.
При этом в Укрэнерго не берутся назвать точные сроки полного восстановления энергосистемы.
"Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы", – резюмировали в компании.



Теги: Украина, восстановление, электроснабжение
 
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