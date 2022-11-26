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РФ нанесла ракетный удар по Днепру

26.11.2022 13:00
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РФ нанесла ракетный удар по Днепру

В Днепре прогремел сильный взрыв, после чего была объявлена воздушная тревога. Мэр города Борис Филатов сообщил в Telegram о "прилете".
"По предварительным данным, после "прилета", городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место", – написал городской голова.
По данным глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в настоящее время известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.
"Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу. Опасность сохраняется", – написал глава области в Telegram.



Теги: Россия, Днепр, ракетный удар
 
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