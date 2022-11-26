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В Укрэнерго дали прогноз по восстановлению электроснабжения (ВИДЕО)
26.11.2022 11:00
Энергосистема Украины может выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время телемарафона.
"Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близкий к тому, что был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше. Поэтому графики ограничений будут оставаться, но у нас есть надежда, что на выходных удастся войти в какой-то плановый режим", - отметил он.
Теги: Украина, прогноз, восстановление, электроснабжение
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