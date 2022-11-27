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Дефицит в энергосистеме Украины снижен до 20%
27.11.2022 12:00
Идет восстановление энергосистемы после седьмой атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает НЭК "Укрэнерго".
По состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.
В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%.
Теги: Украина, сокращение, дефицит, энергоснабжение
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