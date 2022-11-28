В понедельник аварийные отключения применяют по всей Украине

28.11.2022 12:00

Из-за стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Об этом 28 ноября сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причиной ситуации стали аварийные остановки блоков на нескольких электростанциях.

"В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей", - подчеркнули в компании.