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В понедельник аварийные отключения применяют по всей Украине

28.11.2022 12:00
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В понедельник аварийные отключения применяют по всей Украине

Из-за стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Об этом 28 ноября сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что причиной ситуации стали аварийные остановки блоков на нескольких электростанциях.
"В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей", - подчеркнули в компании.



Теги: Украина, ограничение, электроснабжение
 
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