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В Украину идут декабрьские морозы

29.11.2022 12:00
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В Украину идут декабрьские морозы

В ближайшее время в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"С 1 декабря в Украине похолодает, ночью будут доминировать "минусы", днем преимущественно ожидаются небольшие морозы", - рассказала синоптик.
По словам Диденко, в дальнейшем морозы будут только усиливаться. Уже через неделю предполагается еще большее похолодание.
"По предварительным прогнозам, усиление морозов предполагается с 7 декабря, особенно это касается северных областей", - отметила эксперт.
Как сообщила синоптик, сегодня в некоторых областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Кроме того, усилится ветер. В Приазовье - вплоть до штормовых волн.



Теги: мороз, декабрь, прогноз погоды
 
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