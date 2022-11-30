Кабмин освободил Starlink от ввозных пошлин и НДС

30.11.2022 12:00

Кабмин освободил от НДС и ввозной пошлины запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов, а также оборудование спутникового интернета (Starlink). Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций", - отметил премьер.