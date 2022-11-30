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Кабмин освободил Starlink от ввозных пошлин и НДС

30.11.2022 12:00
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Кабмин освободил Starlink от ввозных пошлин и НДС

Кабмин освободил от НДС и ввозной пошлины запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов, а также оборудование спутникового интернета (Starlink). Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций", - отметил премьер.



Теги: пошлина, НДС, Кабмин, StarLink
 
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