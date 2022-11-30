ПриватБанк анонсировал увеличение доходности депозитов в гривне

30.11.2022 13:00

Государственный ПриватБанк объявил о повышении с 1 декабря ставок по всем основным видам депозитных вкладов в гривне. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, повышенные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для продлеваемых на соответствующие сроки.

"Стоим на защите финансового фронта и держим финансовую безопасность для наших вкладчиков, особенно в условиях изменения ситуации на денежном рынке.

Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать больший доход и дополнительную защиту сбережений от инфляции", - заявил Мусиенко.

Отныне вклады в ПриватБанке на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 9% годовых дохода, на срок от 6 месяцев - 8% годовых, "короткие" трехмесячные депозиты - 7% годовых, рассказали в банке.

"Наиболее выгодные условия ПриватБанк предлагает вкладчикам, которые разместят средства на вклады сроком 18 и 24 месяцев - для них ставка дохода составит 14% годовых.

Также самую высокую процентную ставку 14% годовых установлено по вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через банк целевые выплаты от государства", - добавили в ПриватБанке.