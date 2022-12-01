Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута

01.12.2022 10:00

Возле поселка Владимировка Донецкой области россияне возвели фортификационные сооружения. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на фото, переданные бойцами ВСУ.

"Фортификационные сооружения российских войск в районе Владимировки. Поселок неподалеку Бахмута Донецкой области сейчас находится под российской оккупацией", - говорится в сообщении.