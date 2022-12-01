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Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута

01.12.2022 10:00
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Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута

Возле поселка Владимировка Донецкой области россияне возвели фортификационные сооружения. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на фото, переданные бойцами ВСУ.
"Фортификационные сооружения российских войск в районе Владимировки. Поселок неподалеку Бахмута Донецкой области сейчас находится под российской оккупацией", - говорится в сообщении.



Теги: фото, оборона, Бахмут, оккупанты
 
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