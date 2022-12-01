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Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута
01.12.2022 10:00
Возле поселка Владимировка Донецкой области россияне возвели фортификационные сооружения. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на фото, переданные бойцами ВСУ.
"Фортификационные сооружения российских войск в районе Владимировки. Поселок неподалеку Бахмута Донецкой области сейчас находится под российской оккупацией", - говорится в сообщении.
Теги: фото, оборона, Бахмут, оккупанты
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- Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута