Зеленский призвал обеспечить справедливость в отключениях света

01.12.2022 11:00

Президент Владимир Зеленский в своем очереденом обращении к гражданам Украины призвал обеспечить предсказуемость и справедливость отключений электричества.

"Энергетика и связь. Фиксируем результаты того, что сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более длительное время. И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать. И настолько, насколько это возможно, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность", – сказал Зеленский.