Кабмин пригрозил руководителям облэнерго за несправедливые отключения

02.12.2022 13:00

Руководители облэнерго будут нести ответственность за несправедливое отключение потребителей от электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как сообщили в Минэнерго, они получают множество жалоб на несправедливые отключения, а также на несоблюдение графиков. На прошлой неделе количество таких жалоб выросло вдвое, больше всего их поступило из Киева, Киевской области, Полтавы и Львова.

Во время совещания в Минэнерго пришли к выводу, что жалобы потребителей обоснованные, и заявили, что облэнерго несут прямую ответственность за несправедливое распределение электроэнергии.