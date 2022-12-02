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На выходных в Украине ожидается мокрый снег и гололедица

02.12.2022 15:00
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На выходных в Украине ожидается мокрый снег и гололедица

В субботу, 3 декабря, в Украине прогнозируют без осадков, только в Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, сообщает Укргидрометцентр.
В западных и северных областях на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 0-5° мороза. В южной части и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве в субботу ожидается без осадков, на дорогах местами - гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 3 декабря была в 1953 году и составляла 10,7°, самая низкая ночью - 19,8° мороза в 1998 году.
В воскресенье, 4 декабря, без осадков, в западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на востоке страны местами порывы 15-18 м/с.
Температура в западных и южных областях ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Закарпатье и на крайнем юге страны 3-8° тепла. На остальной территории ночью 4-9° мороза (в восточной части 10-15° мороза), днем 1-6° мороза.
В Киеве в воскресенье без осадков, на дорогах местами будет гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 5° мороза, днем 1-3° мороза.



Теги: гололед, выходные, прогноз погоды
 
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