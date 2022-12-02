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На западе Украины произошло землетрясение

02.12.2022 12:00
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На западе Украины произошло землетрясение

В Черновицкой области 1 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска, на глубине 6 км.
Отмечается, что по классификации землетрясений оно относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.



Теги: Украина, землетрясение, Черновицкая область
 
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