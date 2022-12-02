В центрах "Я-Мариуполь" началась выдача бесплатных ноутбуков школьникам-переселенцам

02.12.2022 11:00

Центры "Я-Мариуполь" начали выдавать ноутбуки мариупольским школьникам-переселенцам. Их могут бесплатно получить ученики 11 классов и выпускники школ. Об этом сообщает сеть центров "Я-Мариуполь".

Набор включает - ноутбук, сумку для него, компьютерную мышку и мариупольские наклейки. Такая поддержка стала возможной благодаря перераспределению государственной субвенции, которую поддержали министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, глава ОВА Донецкой области Павел Кириленко.

"Мариупольская молодежь - это будущее нашего города и Украины. Мы должны сделать все, чтобы сохранить ее ради Мариуполя", - отметил мэр города Вадим Бойченко.

Всего планируется распределить более 500 ноутбуков.