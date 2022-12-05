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РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге
05.12.2022 11:00
Минувшей ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент охраны труда и медицинскую службу", - говорится в сообщении.
По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в результате обстрела один человек погиб и еще трое получили ранения.
"Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха", - сообщил он.
Теги: Кривой Рог, металлургия, ракетный удар, комбинат
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