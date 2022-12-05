РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге

05.12.2022 11:00

Минувшей ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент охраны труда и медицинскую службу", - говорится в сообщении.

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в результате обстрела один человек погиб и еще трое получили ранения.

"Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха", - сообщил он.