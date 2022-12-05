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В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии

05.12.2022 08:00
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В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии

В Киеве и 4 областях с понедельника, 5 декабря, возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии, то есть по графикам, сообщили в ДТЭК.
"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - отметили в компании.
ДТЭК также сообщает, что с понедельника к стабилизационным графикам возвращаются Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области.



Теги: ограничение, область, электроснабжение
 
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