В Кабмине рассказали о последствиях сегоднешней ракетной атаки РФ

05.12.2022 20:00

В результате российской ракетной атаки 5 декабря в Киевской, Винницкой и Одесской областях зафиксированы попадания в энергообъекты. В некоторых регионах вынужденно применили экстренные отключения света. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что, несмотря на ракетные обстрелы, энергетическая система страны функционирует и остается целостной.

"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план - погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу не удалось исполнить задуманное", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.

По предварительным данным, российские оккупанты выпустили более 70 ракет воздушного и морского базирования, из которых около 60 были сбиты Силами обороны Украины.