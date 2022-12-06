Последние новости раздела
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго12:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
- В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы13:00
- Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)12:00
- Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов11:00
- В Кабмине рассказали о последствиях сегоднешней ракетной атаки РФ20:00
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге11:00
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии08:00
- БФ BHA&Save the children предлагает помощь социально незащищенным категориям ВПЛ13:00
- В Кремле заявили о планах Путина посетить Донбасс08:00
Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов
06.12.2022 11:00
По состоянию на утро 6 декабря из-за российских ударов по Украине накануне опаздывают 15 поездов. При этом напряжение на всех электрифицированных участках восстановили, поэтому вскоре поезда вернутся к графику. Об этом сообщается в Telegram перевозчика.
Наибольшую задержку имеют:
№191/192 Одесса – Краматорск (+3 ч 59 мин);
№91/92 Одесса – Харьков (+3 ч 59 мин);
№101/102 Херсон – Киев (+1 ч 50 мин);
№25/26 Одесса – Рахов (+1 ч 02 мин).
Теги: поезд, Укрзализниця, опоздание
Читайте также:
- В Донецке открыли новый железнодорожный вокзал
- «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ НА ЛЕТНИЕ ПОЕЗДА
- "Укрзализныця" запускает "трансукраинский экспресс"
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса
- Железнодорожники "оздоровили" подвижный состав
- "Укрзализниця" будет продавать билеты по новой системе
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров15:00
- Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-3411:00
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго12:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы13:00
- Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)12:00
- Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов11:00
- В российском Курске произошел пожар на аэродроме10:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- БФ BHA&Save the children предлагает помощь социально незащищенным категориям ВПЛ
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге
- Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-34
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии