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В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы
Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированного ракетного удара России в понедельник. Нужно несколько дней, чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, который был до атаки, сообщает Укрэнерго.
Указано, что из-за атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Из-за повреждений некоторых электростанций и части сетей в энергосистеме снизилось производство электроэнергии. Для сохранения баланса во всех регионах были временно использованы аварийные отключения потребителей.
Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать свет резервными схемами там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры – больниц, котельных, водоканалов.
На данный момент всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому там применен режим аварийных отключений.
Теги: Россия, энергетика, восстановление, повреждения, ракетный удар
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