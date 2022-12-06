Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы

06.12.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированного ракетного удара России в понедельник. Нужно несколько дней, чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, который был до атаки, сообщает Укрэнерго.
Указано, что из-за атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Из-за повреждений некоторых электростанций и части сетей в энергосистеме снизилось производство электроэнергии. Для сохранения баланса во всех регионах были временно использованы аварийные отключения потребителей.
Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать свет резервными схемами там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры – больниц, котельных, водоканалов.
На данный момент всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому там применен режим аварийных отключений.



Теги: Россия, энергетика, восстановление, повреждения, ракетный удар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх