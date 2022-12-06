Последние новости раздела
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго12:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
- В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы13:00
- Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)12:00
- Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов11:00
- В Кабмине рассказали о последствиях сегоднешней ракетной атаки РФ20:00
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге11:00
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии08:00
- БФ BHA&Save the children предлагает помощь социально незащищенным категориям ВПЛ13:00
- В Кремле заявили о планах Путина посетить Донбасс08:00
Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)
06.12.2022 12:00
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря. Видео с поздравлениями опубликовано в Telegram главкома.
"Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу. Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненым воинам! Всем, кто в строю, - сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - написал он в комментарии к видео.
Теги: поздравление, День Вооружённых Сил, Залужный
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров15:00
- Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-3411:00
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго12:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы13:00
- Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)12:00
- Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов11:00
- В российском Курске произошел пожар на аэродроме10:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- БФ BHA&Save the children предлагает помощь социально незащищенным категориям ВПЛ
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге
- Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-34
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии