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В Украине развернуто уже более 1000 Пунктов несокрушимости

08.12.2022 12:00
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В Украине развернуто уже более 1000 Пунктов несокрушимости

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже развернула на территории Украины 1 072 Пункта несокрушимости. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Там отметили, что большинство таких пунктов развернули на базе пожарно-спасательных частей.
"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 1 072 Пункта несокрушимости, из которых: 755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей; 315 мобильных пунктов на базе палаток; два мобильных пункта на базе транспортных средств.
C 18 ноября 2022 года, когда эти пункты начали функционировать, помощь в них получили более 198 тыс. человек. При этом мобильных пунктах на базе палаток помощь оказали более 178 тыс. человек", - заявили в ГСЧС.
Спасатели напомнили, что в пунктах несокрушимости, несмотря на отключение электроэнергии, предусматривается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки.
Карта таких пунктов по всей стране размещена здесь.



Теги: электричество, ГСЧС, Пункт несокрушимости
 
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