В Украине развернуто уже более 1000 Пунктов несокрушимости

08.12.2022 12:00

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже развернула на территории Украины 1 072 Пункта несокрушимости. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Там отметили, что большинство таких пунктов развернули на базе пожарно-спасательных частей.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 1 072 Пункта несокрушимости, из которых: 755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей; 315 мобильных пунктов на базе палаток; два мобильных пункта на базе транспортных средств.

C 18 ноября 2022 года, когда эти пункты начали функционировать, помощь в них получили более 198 тыс. человек. При этом мобильных пунктах на базе палаток помощь оказали более 178 тыс. человек", - заявили в ГСЧС.

Спасатели напомнили, что в пунктах несокрушимости, несмотря на отключение электроэнергии, предусматривается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки.

Карта таких пунктов по всей стране размещена здесь.



