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В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме
По состоянию на утром пятницы ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности все еще значителен, сообщает Укрэнерго 9 декабря.
"Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях в этих регионах сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. Враг почти каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и затрудняют работу саперных бригад.
Резервными схемами удалось запитать потребителей Одесщины, но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети. Непростая ситуация и на Киевщине, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные обновительные работы, к которым также приобщаются ремонтные бригады «Укрэнерго».
К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации в выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, область, электроснабжение, ситуация
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