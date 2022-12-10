Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены

10.12.2022 10:00

Промышленные объекты в Украине могут перейти на ночной график работы в целях экономиии энергоресурсов. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом он отметил, что в стране будет действовать список потребителей электроэнергии по приоритетности, в котором бизнес (кроме критически важного и вовлеченного в оборону) находится на последнем месте.

"Понимаем, что такая расстановка приоритетов может вызвать вопросы у бизнеса. Поэтому разрабатываем рекомендации для промышленного сектора, в частности о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены", - сказал Шмыгаль.