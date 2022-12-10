Ночью над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"

10.12.2022 11:00

Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали Юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства. Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил.

Как отмечается, подразделениями воздушного командования "Південь" Воздушных Сил ВС Украины сбиты десять из пятнадцати вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.