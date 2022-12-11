В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ

11.12.2022 10:00

В оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме на российской военной базе. Ответственность за поджог взяло на себя партизанское движение "АТЕШ".

"База мобилизованных армии РФ в смт. Советский в украинском Крыму - горит.

Наши агенты сработали как по нотам.

Мы долго работали над этим "проектом" и конечно у нас все получилось.

Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - сообщили партизаны в Тelegram.