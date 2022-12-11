Последние новости раздела
- В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ10:00
- Ночью над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"11:00
- Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены10:00
- Центробанк РФ "открыл отделения" на оккупированных территориях Украины17:00
- В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме12:00
- Представители МККК получили доступ к украинским военнопленным16:00
- В Украине развернуто уже более 1000 Пунктов несокрушимости12:00
- В Нафтогазе заявили о повреждении 350 газовых объектов из-за обстрелов15:00
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго12:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ
11.12.2022 10:00
В оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме на российской военной базе. Ответственность за поджог взяло на себя партизанское движение "АТЕШ".
"База мобилизованных армии РФ в смт. Советский в украинском Крыму - горит.
Наши агенты сработали как по нотам.
Мы долго работали над этим "проектом" и конечно у нас все получилось.
Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - сообщили партизаны в Тelegram.
Теги: Россия, Крым, пожар, военная база, партизаны
Читайте также:
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Так что произошло в Крыму 6 и 7 августа и в чем виновата Украина
- В SuperJet погиб предатель Украины из Севастополя, который летел служить на авианосец “Адмирал Кузнецов”
- Украина и Россия будут совместно предотвращать ЧС на объектах Черноморского флота
- В Брянской области сгорела воинская часть
- В Крыму 2-й день бушует мощный лесной пожар: оккупант не в состоянии спасти заповедник под Ялтой. ВИДЕО
- Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке перебои со светом и связью13:00
- В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией11:00
- В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Ночью над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"11:00
- Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Центробанк РФ "открыл отделения" на оккупированных территориях Украины17:00
- Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным15:00
- СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области14:00
- В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме12:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В оккупированном Донецке перебои со светом и связью
- В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Представители МККК получили доступ к украинским военнопленным
- Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара
- Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным