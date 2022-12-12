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Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Во время разговора Зеленский выступил с инициативой созыва глобального саммита мира. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Глава государства выразил благодарность американскому коллеге за очередной пакет оборонной помощи, анонсированный в прошлую пятницу, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, лидерство в консолидации международных усилий по противодействию российской агрессии.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели. Именно для этого на саммите G20 Президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну.
Президент Украины наметил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.
Владимир Зеленский выразил благодарность за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Она не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики", - говорится в сообщении.
Теги: телефон, разговор, Джо Байден, Зеленский
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