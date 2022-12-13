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Вифлеемский огонь будет доставлен в 22 города Украины
В рамках совместного мероприятия проводники 12 поездов доставят Вифлеемский огонь мира на 22 вокзала областных центров страны и на вокзалы Краматорска и Конотопа менее чем за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Уже 13 декабря все желающие смогут получить Огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Житомира, Сум, Черновцов, Днепра, Кропивницкого, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожья , Черкассы, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.
"Этой зимой скаутская традиция имеет для украинцев особое значение. Когда все украинцы живут в условиях обстрелов и отключения электроэнергии, сияние Огня из Вифлеема станет символом объединения и несокрушимости в борьбе за наше свободное и мирное будущее", - говорится в сообщении.
Теги: Укрзализниця, вокзал, Вифлеемский огонь
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