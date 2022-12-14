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Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами"

14.12.2022 10:00
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Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами"

В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе "Шахед" над Киевщиной и столицей. Об этом сообщает КГВА.
По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация по поводу жертв уточняется.



Теги: Россия, атака, Киевская область, дрон
 
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