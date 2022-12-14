Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами"

14.12.2022 10:00

В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе "Шахед" над Киевщиной и столицей. Об этом сообщает КГВА.

По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация по поводу жертв уточняется.