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Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами"
14.12.2022 10:00
В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе "Шахед" над Киевщиной и столицей. Об этом сообщает КГВА.
По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация по поводу жертв уточняется.
Теги: Россия, атака, Киевская область, дрон
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