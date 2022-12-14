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В Минобороны рассказали о новой волне мобилизации
14.12.2022 16:00
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что в ВСУ возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех бойцов, которые получили ранения. Также ВСУ нуждаются в замене тех солдат, которые защищают нашу страну с начала войны.
"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", - сообщила Маляр.
Она отметила, что о новой волне призыва будут публично говорить уже с начала нового года.
Теги: Министерство обороны, мобилизация, ВСУ
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