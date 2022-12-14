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В Yasno заявили об увеличении генерации на 1ГВт

14.12.2022 12:00
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В Yasno заявили об увеличении генерации на 1ГВт

Украина подключила дополнительные 1000 МВт энергогенерирующих мощностей. Они будут распределены между всеми регионами, что поспособствует уменьшению ограничений потребления электричества, сообщил накануне вечером гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.
"Хорошая новость - подключена дополнительная генерация электроэнергии. Украина совокупно получила +1000МВт", – написал Коваленко в своем Facebook.
По его словам, сегодня ситуация в Киеве лучше вчерашней, хотя все еще остается сложной. При этом он пока не стал прогнозировать, как именно увеличение генерации повлияет на столицу, поскольку добавленная мощность должна быть распределена всеми регионами, впрочем, допустил, что благодаря сегодняшнему росту "света станет больше".
Вместе с тем, он пояснил, что дефицит вызван комплексной проблемой – как дефицитом генерации, так и не полной способностью сетей ее передавать.
"Здесь действительно комплексно. Генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее бы не смогли передать из-за повреждений сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени", – пояснил глава Yasno.



Теги: сокращение, дефицит, электроснабжение
 
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