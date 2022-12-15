Суд конфисковал все имущество Януковича

15.12.2022 08:00

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Украины Виктора Януковича, удовлетворив иск Министерства юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ВАКС взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства, а именно – Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 кв.м), которые находятся в с. Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область), несколько машиномест в подземном паркинге, квартиру, дом, судно марки "Бриг", 100% доли в уставном капитале ООО "Танталит", а также в ООО "Дом Лесника", денежные средства в сумме 31 047 676,73 грн и 84 964,60 долл. США", - сообщили в ВАКС.

Там также добавили, что у экс-президента конфисковали 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и т.п.). Их оценочная стоимость составляет более 18 миллионов 778 тысяч евро.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что у Януковича конфисковали:

- Межигорье, в частности знаменитую Хонку;

- гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;

- квартиру на Оболонской набережной;

- паркоместа;

- 31 млн грн и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах;

- 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";

- 537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушки 19 века).