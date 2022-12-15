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Залужный прокомментировал новую волну мобилизации

15.12.2022 17:00
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Залужный прокомментировал новую волну мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью изданию The Economist отметил, что украинское войско достаточно укомплектовано, но нуждается в большем количестве оружия.
На вопрос журналистов, необходима ли Украине новая волна мобилизации, главком ВСУ ответил следующее:
"Мы уже проводим ее в том виде, в котором она есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что я имею. У меня есть достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч.
Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы...".



Теги: комментарий, мобилизация, Залужный
 
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