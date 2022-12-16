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В Украине вводятся экстренные аварийные отключения света
16.12.2022 12:00
В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Об этом сообщили в Офисе президента.
"Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ГСЧС, энергетики и все службы работают на местах попаданий.
Теги: Украина, Россия, отключение, электроснабжение, ракетный удар
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