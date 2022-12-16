Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине вводятся экстренные аварийные отключения света

16.12.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине вводятся экстренные аварийные отключения света

В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Об этом сообщили в Офисе президента.
"Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ГСЧС, энергетики и все службы работают на местах попаданий.



Теги: Украина, Россия, отключение, электроснабжение, ракетный удар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх