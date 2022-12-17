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В Генштабе привели уточненные данные по ракетному обстрелу в пятницу
17.12.2022 08:00
В ходе ракетного удара в пятницу российские оккупанты применили 74 ракеты, из которых 60 были сбиты силами ПВО, сообщили в Генштабе ВСУ.
"Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны.
В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
Теги: последствия, ПВО, ракетный удар
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