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В "Укрэнерго" рассказали о восстановлении энергосистемы после атаки РФ

17.12.2022 13:00
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В "Укрэнерго" рассказали о восстановлении энергосистемы после атаки РФ

По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".
"Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.
Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доведены лимиты потребления. Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.
Обращаем внимание, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии", был завершен вчера в 19:15. В настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении.



Теги: Россия, восстановление, энергоснабжение, ракетный удар
 
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