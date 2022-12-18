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Кабмин планирует увеличить втрое количество "Пунктов несокрушимости"
Украинские власти планируют втрое увеличить количество "Пунктов несокрушимости", которых сейчас функционирует более 5 тысяч. Об этом сообщает Правительственный портал по итогам внеочередного заседания Кабмина в субботу.
"Работа "Пунктов несокрушимости" во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры.
В настоящее время уже функционирует более 5 тыс. "Пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Правительство во время внеочередного заседания 17 декабря утвердило порядок организации и функционирования "Пунктов несокрушимости", которым определило их виды, комплектацию и алгоритм развертывания.
В частности, "Пункты несокрушимости" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.
"Пункты несокрушимости" функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть снабжен: генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и т.п.); средствами доступа в Интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и т.п.
К работе в пунктах несокрушимости могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. Каждый "Пункт несокрушимости" должна охранять полиция, добровольцы или служба охраны.
Кабмин поручил главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, которые задействованы в организации "Пунктов несокрушимости", обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления. Кроме того, вице-премьеру — министру инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.
Теги: решение, Кабмин, Пункт несокрушимости
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