Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами"

19.12.2022 08:00

Сегодня утром россияне массированно атаковали Киев дронами. По данным главы КГВА Сергея Попко, во время атаки на Киев силы ПВО сбили около 15 иранских "Шахедов".

"Столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.

К сожалению, есть попадания в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил Попко.