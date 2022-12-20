В Кабмине анонсировали поступление в Украину более 10 тысяч антенн Starlink

20.12.2022 12:00

В Украину уже в ближайшие месяцы в Украину будут отправлены более 10 тысяч терминалов Starlink. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Bloomberg.

По его словам, Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp Илона Маска о получении дополнительных антенн Starlink.

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", - отметил Федоров.

Он рассказал, что общался с Маском лично.

"Когда у нас был мощный блекаут, я отправил ему сообщение в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже сделал некоторые шаги. Он понимает ситуацию", - заявил министр.

Федоров добавил, что все финансовые вопросы решены. По его словам, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран Европейского Союза уже готовы разделить оплату за него. Вместе с тем, весной Украине предстоит найти дополнительное финансирование.

Как отметил министр, новая поставка терминалов Starlink будет использоваться для стабилизации соединения в критических ситуациях.