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В Кабмине анонсировали поступление в Украину более 10 тысяч антенн Starlink
В Украину уже в ближайшие месяцы в Украину будут отправлены более 10 тысяч терминалов Starlink. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Bloomberg.
По его словам, Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp Илона Маска о получении дополнительных антенн Starlink.
"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", - отметил Федоров.
Он рассказал, что общался с Маском лично.
"Когда у нас был мощный блекаут, я отправил ему сообщение в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже сделал некоторые шаги. Он понимает ситуацию", - заявил министр.
Федоров добавил, что все финансовые вопросы решены. По его словам, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран Европейского Союза уже готовы разделить оплату за него. Вместе с тем, весной Украине предстоит найти дополнительное финансирование.
Как отметил министр, новая поставка терминалов Starlink будет использоваться для стабилизации соединения в критических ситуациях.
Теги: Кабмин, соглашение, StarLink
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