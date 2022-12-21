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В ОП назвали главные задачи визита Зеленского в США

21.12.2022 17:00
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В ОП назвали главные задачи визита Зеленского в США

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США после того, как глава государства вчера побывал в Бахмуте, очень символичен. Об этом Подоляк сказал в комментарии Reuters.
По его словам, визит Зеленского, в частности переговоры с президентом Джо Байденом, дадут возможность объяснить реальную ситуацию в Украине, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией и зачем оно нужно Украине.
"Во-первых, и сам визит, и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высоком уровне доверия между странами. Во-вторых, это наконец-то положит конец попыткам российской стороны доказать якобы нарастающее охлаждение в наших двусторонних отношениях", - отметил Подоляк.
Третья задача, как заявил, советник главы ОП, это то, что Зеленский сможет показать американской политической элите реальный масштаб войны и важность ее должного завершения.
Четвертым моментом Подоляк назвал потребность в оружии.
"Важно лично объяснить, зачем нужны те или иные виды оружия. В частности, бронетехника, новейшие системы ПРО и ракеты большой дальности", - отметил он.
По мнению Подоляка, визит Зеленского в США "активизирует и оптимизирует ключевые сферы военного сотрудничества, дополнительно мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко нарисует картину будущего, если война не будет закончена правильно".



Теги: США, визит, задачи, Зеленский
 
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