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В Укрэнерго назвали регионы с самой сложной ситуацией

21.12.2022 13:00
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В Укрэнерго назвали регионы с самой сложной ситуацией

К утру 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
"Во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации.
При этом ситуация в центральном регионе, в том числе в Киеве, остается сложной.
Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно", - говорится в сообщении.



Теги: ограничение, электроснабжение, ситуация
 
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