Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский отправился в США для встречи с Байденом

21.12.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский отправился в США для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в Twitter.
"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США.
Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - отметил он.



Теги: США, визит, Джо Байден, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх