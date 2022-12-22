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В работе Приват24 произошел сбой

22.12.2022 15:00
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В работе Приват24 произошел сбой

Пользователи Приват24 могут столкнуться с проблемами при использовании сервиса. Интернет-банкинг предупредил о технических работах. Об этом пишет РБК-Украина.
У некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа. Как долго будут продолжаться технические работы - не уточняется.



Теги: работа, сбой, Приват24
 
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