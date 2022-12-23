В Украине продлили коронавирусный карантин

23.12.2022 17:00

В Украине до 30 апреля 2023 года продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он уточнил, что внесены изменения в постановление правительства от 09.12.2020 № 1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Карантин по всей территории Украины продлен до 30.04.2023", - написал Мельничук.