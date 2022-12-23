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Зеленский вернулся в Украину

23.12.2022 12:00
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Зеленский вернулся в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в США и записал короткое видеообращение из своего кабинета.
Президент заявил, что работает "ради победы" и показал, как у него в кабинете звонят телефоны.



Теги: Украина, США, возвращение, Зеленский
 
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