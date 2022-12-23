Зеленский вернулся в Украину

23.12.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в США и записал короткое видеообращение из своего кабинета.

Президент заявил, что работает "ради победы" и показал, как у него в кабинете звонят телефоны.