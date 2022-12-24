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Синоптик дал прогноз погоды на Рождество

24.12.2022 17:00
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Синоптик дал прогноз погоды на Рождество

На Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается теплая погода без снега. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог".
По словам синоптика, только на Полесье, крайнем севере и на высокогорье Карпат в отдельных районах сохранится старый слежавшийся снег, насыщенный водой и слегка подмерзший.
25 декабря на западе Украины ночью пройдет небольшой дождь, который утром перейдет в мокрый снег. Днем ожидается постепенное прекращение осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем 0...+5 °С.
В северных областях, по словам синоптика, ночью ожидается небольшой дождь и морось, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман. Утром и днем в Киевской и Черниговской областях местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1 ... +4 °С.



Теги: Украина, Рождество, прогноз погоды
 
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