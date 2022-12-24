В Киеве задержали владельца ломбардов "ДНР"

24.12.2022 13:00

Владельца донецких ломбардов, дистанционно финансировавшего "ДНР", задержали в Киеве. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот - поддерживал и расширял этот бизнес. Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери - гражданке РФ.

Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но "пополняла кассу" так называемого казначейства "ДНР".

За 2015-2018 гг. компания подозреваемого уплатила в бюджет террористов налогов и сборов на сумму более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-2 Уголовного кодекса Украины). Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.